Destiny 2 hadde nettopp et absolutt mareritt av en kveld

Etter en helt katastrofal kveld er Destiny 2 fortsatt uspillbart i skrivende stund. Spillet er nede ettersom alle serverne har blitt tatt ned mens Bungie håndterer et problem som har forårsaket alle slags problemer for spillerne.

Dette begynte som følge av en nylig og rutinemessig hotfix, som når den ble publisert så ut til å forårsake feil som slettet fremdriften på en rekke områder. Dette inkluderte triumfer, segl og katalysatorer for eksotiske våpen.

Bungie la først merke til problemet kort tid etter at hotfixen gikk live og kunngjorde at spillet ville gå offline. Det har nå gått over 12 timer, og det er fortsatt ingen tegn til når Destiny 2 vil være oppe og går igjen.

Det Bungie imidlertid har uttalt er at de fortsetter å teste for å finne ut av problemet. Utvikleren har bemerket at spillet forhåpentligvis vil være live igjen klokken 13:00, selv om planene kan endres. Forvent mer informasjon snart.