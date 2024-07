Destiny 2 har kommet til Rec Room

HQ

Hvis du er en ivrig virtual reality-spiller som ofte hopper inn på Rec Room, vil du kanskje være spent på å høre at Bungies looter-shooter har kommet til spillet som et nytt samarbeid.

Dette Destiny 2 -samarbeidet innebærer at Tower vil være tilgjengelig for fri utforskning, i tillegg til en ny Guardian Gauntlet -aktivitet som du kan prøve deg på. Det vil til og med være merkevarekosmetikk, inkludert et Hunter hodeplagg som dekker ansiktet til avataren din.

Spesielt den siste delen er viktig, siden kosmetikk som dekker avatarens ansikt tidligere ikke var tillatt, men Rec Room endrer retningslinjene slik at alle aktiveringer, tredjepartssamarbeid eller til og med brukerskapt innhold nå kan dekke avatarens ansikt. Førsteparts Rec Room -elementer vil fortsatt ikke ha lov til å dekke ansiktet til en avatar.

Kommer du til å sjekke ut Tower på Rec Room?