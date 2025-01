Destiny 2 har mistet 90 % av Steam-spillerne sine til tross for stadige oppdateringer

HQ

Destiny 2 Ifølge data fra SteamDB har Bungie's Steam-spillerbase falt med sjokkerende 90 %. Til tross for Bungies innsats for å holde spillet friskt med nytt innhold, inkludert Final Shape-utvidelsen, har antallet samtidige spillere falt betydelig, med et topptall som har falt fra 314 000 til bare 33 000 i desember 2024.

Selv om spillet fortsetter å motta oppdateringer, har tilbakemeldingene vært blandede, spesielt når det gjelder det episodiske formatet og de siste utvidelsene. Forbes fremhever at det ikke er mangelen på innhold, men kvaliteten og tempoet på nye utgivelser som kan bidra til spillerflukten.

Kan Destiny 2 snu tidevannet og gjenerobre sitt publikum, eller er dette slutten på veien for franchisen på Steam?