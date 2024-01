Destiny 2-metaverset fortsetter å ekspandere med Mass Effect-crossoveren

HQ

Det virker rart å si det nå, men Destiny 2 har blitt litt av et metaverse-spill. Etter en rekke crossovers fra andre ikoniske spillserier og merkevarer er Bungies langvarige skytespill nå et knutepunkt for å se The Witcher, Assassin's Creed, Fortnite, PlayStation-merker og andre serier i en eller annen form. Dette utvides nå ytterligere.

Bungie har kunngjort at de har inngått et samarbeid med BioWare for å bringe Mass Effect til Destiny 2. Dette kommer i form av ny kosmetikk som gjenspeiler den elskede RPG-serien, inkludert et Commander Shepard-inspirert N7-rustningssett til Titans, et Garrus-inspirert Vakarian-sett til Hunters, og et Liara-inspirert Shadow Broker -sett til Warlocks.

Det vil også være noen Ghost, Sparrow, skip og ekstra kosmetikk tilgjengelig som en del av denne crossoveren, ideelt for å tilfredsstille trangen til enhver stor Mass Effect fan. Bungie er overraskende generøse med denne crossoveren og gjør Alliance Requisitions Bundle (inkludert Enhanced Defense Ghost Shell, Alliance Scout Frigate skipet og Alliance Drop Ship Sparrow) gratis for alle spillere.

Kosmetikken Mass Effect lanseres 13. februar 2024 og kan kjøpes via Eververse Store med premiumvalutaen Silver.