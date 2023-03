Destiny 2 når tidenes Steam toppspillertall på Lightfall-lansering

HQ

Den neste store utvidelsen for Destiny 2 ble lansert i går kveld, og dette så ut til å ha vært en veldig stor en for spillet faktisk. Som alle som forsøkte å logge seg på spillet ved Lightfalls utgivelse vil vite, på grunn av de tilstoppede og strupede serverne, måtte tonnevis av spillere vente en liten stund før de kunne logge inn for å se hvordan The Witness' ankomst ville påvirke Sol System. For dette formål er det satt en ny spillertallsrekord.

Som vist på SteamDB, nådde Destiny 2 en ny all-time peak på PC-plattformen i går kveld, da rundt 21:00 GMT / 22:00 CET i går, 316,750 mennesker alle spilte spillet.

Som et sammenligningspunkt for hvor stort Lightfall har vært for Destiny 2 (i det minste på Steam), ble den forrige spillertellingsrekorden satt i 2019 da spillet forlot Battle.net og gikk gratis å spille, med spillet som deretter nådde 292,513 spillere. Lightfalls utgivelse slo det med over 20 000 spillere.

Det er ingen måte å vite hvor mange spillere som logget inn på Destiny 2 i går på tvers av alle plattformer, men en ting vi kan se er at Lightfall har fått en helvetes start.