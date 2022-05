Crossplay blant stjernene den 19 september 2021 klokken 10 ARTIKKEL. Skrevet av Ruben Jones To ulike konsoller. To nasale sunnmøringer. Ett intergalaktisk eventyr.

Destiny 2 avslører fremtidsplaner i august den 7 juli 2021 klokken 17:50 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Forrige sommer annonserte Bungie at de planla tre utvidelser til Destiny 2, men tidlig i år fikk vi beskjed om at The Witch Queen måtte utsettes til 2022 og at det blir...