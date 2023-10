Destiny 2: The Final Shape angivelig utsatt til juni 2024

HQ

2023 har kanskje vært et av de beste årene noensinne når det gjelder spillutgivelser, men det har vært et forferdelig år for mange av dem som lager disse fantastiske opplevelsene. Vi hadde ikke kommet langt inn i denne uken før enda et eksempel på det siste dukket opp.

Bloombergs ekstremt pålitelige Jason Schreier hevder at Bungie har sagt opp et ennå ikke offentliggjort antall ansatte i dag. Det høres ut som om dette gjøres med lite eller ingen forvarsel til de berørte, ettersom Bungies administrerende direktør, Pete Parsons, fortalte de ansatte i en intern e-post at det vil være et møte der de vil "høre noen nyheter i dag".

Det er tydeligvis ikke snakk om en ubetydelig mengde mennesker heller, for Schreiers kilder opplyser samtidig at Destiny 2: The Final Shape har blitt utsatt fra 27. februar 2024 til juni 2024 som en del av disse endringene, mens Marathon har blitt utsatt internt fra 2024 til 2025. Bungie har ennå ikke sagt noe offisielt om noen av disse påstandene, men forvent en bekreftelse så snart markedsavdelingen og advokatene har godkjent den offentlige uttalelsen.

PS: Det er verdt å merke seg at dette er nok et eksempel på permitteringer som skjer rett før vi går inn i en ny måned, noe som betyr at arbeidsgiveren slipper å betale forsikring og slikt måneden etter...