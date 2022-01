Bungie virker å ha overgått seg selv med den kommende Destiny 2-utvidelsen, for Destiny 2: The Witch Queen høres og ser nesten ut som Destiny 2.5. Derfor er det mange som...

Destiny 2: The Witch Queen slippes i februar - gjør kule endringer

den 24 august 2021 klokken 18:21 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Tidligere i år fortalte Bungie at de allerede hadde bestemt seg for å utsette Destiny 2: The Witch Queen til en gang i 2022. Det viser seg heldigvis at vi ikke må vente...