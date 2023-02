Destiny 2-jukseleverandør beordret til å betale millioner av dollar til Bungie

HQ

Etter en klage innlevert av Bungie tilbake i 2021 har en domstol nå avgjort at Destiny 2-jukseselgeren AimJunkies og moderselskapet Phoenix Digital er skyldige i brudd på DMCAs "anti-circumvention provision".

En dommer er enig i at James May, programvareskaperen som lagde Destiny 2-cheatene for AimJunkies, omgikk Bungies tekniske forebyggende tiltak. Dessuten, selv om May ikke var direkte ansatt i AimJunkies, er selskapet fortsatt funnet å være ansvarlig ettersom jukseprogramvaren ble laget for det.

Dette har endt med at totalt $ 4,296,222 blir tildelt Bungie. Også AimJunkies vil nå forhåpentligvis bli stoppet fra å delta i lignende aktiviteter fordi Bungie passerte avgjørelsen til en føderal dommer og ba den om å godkjenne en tilknyttet forføyning.

Et motkrav ble fremsatt av AimJunkies i september i fjor, og hevdet at Bungie også hadde brutt DMCA ved å omgå sikkerhetstiltakene på jukseprogramvaren, men med denne avgjørelsen vil kravet sannsynligvis bli kastet ut.

