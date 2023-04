Destiny 2s Guardian Games kommer tilbake neste uke

HQ

Hver vår feirer Bungie de tre klassene som utgjør Destiny 2 i et arrangement kalt Guardian Games. Nå som vi nesten er i mai har utviklerne avslørt at dette arrangementet vil starte neste uke.

Årets arrangement starter nemlig 2. mai, og vil i kjent stil be oss fullføre aktiviteter og tjene Crests som representerer klassen vi spiller som i et forsøk på å tjene mest Crests per klasse innen slutten av lekene den 23. mai. Du kan sammenligne det litt med Harry Potters House Cup.

Denne gangen kommer The Title Void SMG tilbake, samtidig som vi introduseres for spillets første legendariske Strand Scout Rifle: Taraxippos. Lekene vil også inneholde en ny versjon av Supremacy Crucible-modusen som bare lar oss kjempe sammen med samme klasse. Du vil selvfølgelig også kunne tjene Crests og omdømme for klassen din ved å delta i en rekke andre Destiny 2-aktiviteter, og ikke bare PvP-aktiviteter.

Event Card debuterer også for dette arrangementet, noe som betyr at du vil kunne få den sjeldne Reveler-tittelen.

Guardian Games er et free-to-play-arrangement, noe som betyr at du ikke engang trenger Lightfall for å få delta.