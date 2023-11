Destiny 2s neste og siste sesong starter senere denne måneden

HQ

Destiny 2-spillere har opplevd lange sesonger før, for i forkant av lanseringen av Destiny 2: The Witch Queen, som ble utsatt fra slutten av 2021 til begynnelsen av 2022, måtte Guardians leve med Season of the Lost i rundt seks måneder. Vi ser for oss en mye lengre periode enn det for den kommende Season of the Wish.

For den kommende sesongen, som blir den siste sesongen i Destiny 2, ettersom The Final Shape går over til et episodisk system i stedet, er satt til å vare i rundt sju måneder. Season of the Wish starter 28. november og vil vare helt til The Final Shape kommer en gang i juni 2024, forutsatt at utvidelsen ikke blir ytterligere forsinket.

Ta en titt på det første bildet for sesongen, som gir en forsmak på hva Guardians har i vente når den kommer om noen uker.