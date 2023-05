Destiny 2s neste sesong tar oss tilsynelatende under bølgene

HQ

Om noen få uker slipper Bungie neste sesong av Destiny 2. Selv om vi har visst en stund at denne heter Season of the Deep var det ingen måte å vite nøyaktig hva dette navnet refererte til, men nå som kunst fra sesongen har blitt offentliggjort er det klart at vi alle burde ha tenkt bokstavelig.

Fordi bildet viser det som ser ut til å være tre Guardians alle utstyrt med ting som ser ut som det ble mudret opp fra Atlantis og flyter rundt i et hav foran et veldig stort sjømonster. På bildet ser vi også tilbakekomsten av karakteren Sloane, noe som antyder at denne sesongen vil bringe tilbake Titan, etter at månen ble trukket fra spillet for mange år siden og lagt til Destiny Content Vault.

Ellers avslører Bungie at Season of the Deep kommer 23. mai. Dermed er det mindre enn tre uker til vi får dykke ned i mer innhold.