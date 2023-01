Destiny 2s robo-hund var en idé fra Bungies kunstavdeling

HQ

De som har vært dypt investert i den siste Destiny 2-sesongen (Season of the Seraph) vil uten tvil være klar over det påskeegglignende tillegget som kan bli funnet ved å tjene Revision: Zero Exotic pulsgevær, og deretter knuse alle 50 av de merkelige glødende kulene rundt Sol System. Når du gjør dette, kan du gå inn i en interessant alkove i Operation: Seraph Station Exotic Mission, hvor du etter litt plattforming kommer over en Exo-hund som heter Archie. Unødvendig å si, det var et tillegg som gikk veldig bra med Destiny 2-samfunnet.

Når det gjelder hvordan Archie (Archangel i sin helhet) ble til, i et nylig gruppeintervju, fortalte senior narrativ designer Nikko Stevens oss om robo-hundens opprinnelse og hvordan den faktisk kom fra kunstteamet.

"Archie var en tonehøyde som kom ut av kunstavdelingen," sa Stevens. "Dette er et annet eksempel på hvordan ideer virkelig bobler opp fra hvor som helst og finner trekkraft og går videre. Denne typen kom ut av kunstavdelingen. Rob Adams [art director] og hans mannskap kom frem og i konseptet snakket de om hvordan de ønsket å lage denne Exo/robothunden. Det var litt som hvordan det startet. Og selvfølgelig, så snart noen kommer frem og sier, 'vi vil lage en robothund', sier alle i rommet, 'ja, vær så snill, kan vi lage en robothund?' "

Det fanget trekkraft veldig raskt og narrativt ønsket vi å støtte det, så vi vevde det inn i Ana og Rasputins historie og historien om Seraph Station. Jeg vil si at lag på tvers av Vanguard-gruppen pitcher inn for ting som dette, slik at kunstnerne lager robo-hunden, og så finner våre investerings- og aktivitetsdesignere ut hvordan opplevelsen for å låse opp den hunden kommer til å spille ut for spillerne og hvordan det kommer til å føles å lede opp til det øyeblikket. Og så finner fortellingen på en måte ut hvordan det gir mening i historien, og så kalte vi den Erkeengelen og Archie."

"Det er en enorm innsats på tvers av avdelinger å gjøre ting som dette, og disse ideene kan boble opp fra hvor som helst."

Vi blir fortalt at dette er en lignende historie som hvordan Lightfalls "uglefisk" også ble realisert, som vi får se i full effekt når utvidelsen kommer i slutten av februar.