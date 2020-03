Destinys ikoniske PvP-modus Trials of Osiris kommer tilbake sammen med spillets tiende utvidelse kalt Season of the Worthy. Ved siden av PvP-modusen får spillere muligheten til å skaffe seg nye eksotiske våpen og rustninger, oppleve en fortsettelse av Destinys lore med fokus på Last City, et nytt sesong-event, et nytt sesongpass og mer.

Den nye sesongen starter den 10. mars klokken 19. Ta en titt på traileren nedenfor.