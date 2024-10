Destiny: Rising tar Bungies plyndringsskytespill til mobilen

Vi har hørt rykter og rykter om at Bungie ønsket å slå seg sammen med folkene i NetEase for å lage en mobilversjon av sin langvarige looter-shooter Destiny, og nå har dette blitt en realitet.

Et prosjekt med tittelen Destiny: Rising har blitt annonsert, og dette er et sci-fi RPG-skytespill som tar spillerne med på et eventyr for å møte elskede karakterer og redde universet, alt innenfor en alternativ Destiny tidslinje.

Vi blir fortalt i en forhåndsvisningsartikkel at Destiny: Rising er basert "i en alternativ tidslinje, mange år før Destiny 1 & 2." Når det gjelder hva dette betyr i en lore og narrativ forstand, blir vi fortalt litt lenger :

"Den falne guden, den reisende, brukte sitt lys til å skape spøkelser som oppsøkte falne mennesker og brakte dem tilbake som lysbærere, udødelige med unike evner.

"Begynnelsen på vår scene utspiller seg i et øyeblikk der menneskeheten legger de mørke tidene bak seg og bygger grunnlaget for det som skal bli Den siste byen. De overlevende søker tilflukt og samles i utposter som Haven for å bygge en bedre morgendag og samle styrke mot de gjenværende truslene på jorden."

Til tross for denne alternative settingen er vi også lovet noen tilbakevendende ansikter, inkludert Ikora Rey, men hennes utseende vil bli støttet av en rekke ekstra karakterer som aldri før har blitt brukt i Destiny. Når det gjelder hovedpersonen, tar spilleren rollen som Wolf, en person som du kan tilpasse og gjøre til din egen.

Spillet vil tilsynelatende være likt hovedspillet, med spillere som kan bytte mellom to våpentyper (Primary og Power, ingen Energy denne gangen), med våpen som deles mellom alle karakterene du oppretter. Når det gjelder evner, bruker hver karakter en Relic som lar dem bruke Supers av forskjellige elementer, samt åpne døren til ytterligere to Signature evner.

Det er også nevnt at det vil være PvE- og PvP-elementer, og at muligheten til å bytte mellom Campaign oppdrag, Strikes, og den nye konkurransemodusen Shifting Gates vil være til stede.

Selv om ingen utgivelsesdato er kunngjort ennå, er vi lovet en Closed Alpha Test som starter så snart som 1. november. Den største haken er at dette bare vil være tilgjengelig for de i USA og Canada, men det vil være til stede på iOS- og Android -systemer.

Sjekk ut Destiny: Rising -traileren nedenfor.