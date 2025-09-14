Destiny: Rising vil snart støtte 120 fps-spill, men bare på Apple iPhone 17-enheter

HQ

Det er bekreftet at mobilalternativet Destiny, Destiny: Rising, snart vil se etter å dra full nytte av fordelene med den nylig avslørte iPhone 17-serien av enheter.

I et nylig innlegg på sosiale medier ble det bekreftet at en oppdatering er på vei, som vil se ut til å gi 120 fps-spill for tittelen, spesielt for iPhone 17, iPhone 17 Pro og iPhone Air dingser, med oppdateringen planlagt å komme "snart".

Med tanke på at de nye iPhonene begynner å bli levert 19. september, er dette selvsagt en god ting å ha i bakhodet hvis du er på jakt etter en måte å teste den nye dingsen på.