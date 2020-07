Destiny: The Official Cookbook kommer i august

Du ser på Annonser

Liker du å lage mat? Blir du ofte fristet når du ser mat i spill? Kanskje er du også fan av Destiny? Vel, da har vi gode nyheter til deg. Den nye kokeboken ved navn Destiny: The Official Cookbook kan nå bestilles via Bungie Store, og inneholder masser av oppskrifter egnet for din indre Guardian.

Boken sendes i august og byr på oppskrifter til matretter, cocktails og mer inspirert av Bungies populære spillserie.

Boken kan være en smakfull forrett mens vi venter på Destiny 2: Beyond the Light som kommer den 10. november.