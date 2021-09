Destroy All Humans 2 - Reprobed avslørt før planlagt

I starten av måneden fortalte THQ Nordic at de vil feire ti år med et nyhetsfylt show klokken 21 den 17. september. Siden selskapet har en drøss med kjente franchiser i samlingen sin begynte det raskt å gå teorier om hva som vil avsløres, men nå kan vi krysse av én teori.

Den amerikanske avdelingen av PlayStation kom nemlig i skade for å legge ut en Twittermelding som avslører at en remake av Destroy All Humans 2 kalt Destroy All Humans 2 - Reprobed skal komme til PlayStation 5. De oppdaget raskt feilen, men nå er det altså for sent siden internett husker alt. Dermed gjenstår det bare å se om denne remaken vil få en bedre mottakelse enn Destroy All Humans! eller ei og når den kommer.