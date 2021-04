Destroy All Humans og Second Extinction på vei til Xbox Game Pass

Du ser på Annonser

Microsoft er ofte tidlig ute med å varsle om kommende lanseringer bringes rett inn på Xbox Game Pass, så det viser seg at vi visste om de største godbitene som blir klare resten av måneden.

For nå kan amerikanerne fortelle at følgende spill blir en del av Xbox Game Pass i siste rest av mars:

Samtidig har MLB The Show 21 som lovet kommet til Game Pass i dag, noe som betyr at det er like mange spill som kommer i siste halvdel av april som fjernes siden følgende spill forsvinner den 30. april: