Det har gått en god stund siden vi hørte noe fra THQ Nordic sin Destroy All Humans-remake, men det betyr ikke at spillet er langt unna. Nå har vi fått en ny trailer som...

Black Forest Games holder på med en remake av klassikeren fra 2005, Destroy All Humans, men selv om det ikke slippes før neste år har nå THQ Nordic annonsert to...

Destroy All Humans får remake i 2020

den 7 juni 2019 klokken 23:48 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Da THQ Nordic fortalte at de ville offentliggjøre tre spill denne uken var det to spill vi var meget sikre på ville være en del av den listen; et nytt Darksiders og et...