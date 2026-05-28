Destruction Allstars offisielt stengt ned den 25. november

Destruction Allstars var et av de første eksklusive PS5-spillene som ble utgitt. I 2021 lovet det spillerne en vanvittig opplevelse som de sannsynligvis ikke hadde sett maken til siden Twisted Metal-dagene. Biler som eksploderte over alt, kraftige våpen, parkour og mye mer i denne blandingen av sjangre og mekanikk, kan ha vært et varsel om hva som var i vente på live-tjenesteområdet.

Mer enn fem år senere sier vi snart farvel til Destruction Allstars, ettersom PlayStation-brukere som eier spillet har fått beskjed i en e-post (via GamingBolt) om at spillet legges ned for godt den 25. november. Destruction Allstars har allerede blitt fjernet fra PlayStation Store, sammen med premiumvalutaen Destruction Points. Alle som fortsatt hadde noen DP igjen, kan bruke dem etter eget ønske, men det er ikke så mye å bruke dem på med tanke på at spillet også er tømt for flerspillermodus på grunn av pågående tekniske problemer.

Enspillermodusene inkluderer Arcade Mode samt noen få utfordringer, selv om disse kan bli påvirket av nedleggelsen av flerspillerserveren. Uansett er spillet effektivt dødt på beina, og vil bli offisielt begravet innen utgangen av året.

Destruction Allstars opprinnelig lansert som en gratis å spille tittel, hvis du hadde et PS Plus-abonnement på plass. Hvis du ikke hadde det, kostet det 19,99 dollar, og noen anser den opprinnelige kostnaden som en grunn til at det ikke genererte mye buzz. Vi fikk aldri virkelig se spillerantallet for Destruction Allstars, men selv som en av få PS5-eksklusiver i begynnelsen av konsollen, klarte det ikke å generere interesse. Noe som dessverre også kunne sies om mange andre PlayStation-spill senere i konsollens livssyklus.