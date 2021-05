Destruction Allstars sliter med få spillere - introduserer bot-er

Du ser på Annonser

Jeg er tydeligvis ikke den eneste som fjernet Destruction Allstars fra SSD-en etter å ha spilt et par runder da spillet ble lansert som et PlayStation Plus-spill i februar, for nå må utviklerne gjøre en del endringer.

I en Reddittråd om kommende oppdateringer skriver Lucid Games at Destruction Allstars snart vil implementere datakontrollerte motstandere i alle moduser utenom Blitz for å kompensere for manglende spillere bestemte tider på dagen.

Det høres altså ut som om spillet sliter litt med en relativt liten spillerbase, men det betyr ikke at de som faktisk koser seg med det ikke kan glede seg til flere forbedringer. Tråden nevner også at spillelister er på vei, kollisjoner vil føles bedre, styrkeforldet mellom ulike karakterer og hvordan ferdighetene deres fungerer og et par andre endringer også vil komme i fremtidige oppdateringen.