Det amerikanske justisdepartementet nekter å gi seg og vil fortsatt at Google skal selge Chrome

Det ser ut til at Google kan være klar for en større oppsplitting. I den pågående antitrustsaken i USA har en føderal dommer doblet seg og står fast på sitt standpunkt om at Google er et monopol og at selskapet bør tvinges til å selge nettleseren Chrome og kanskje til og med mobilplattformen Android.

I den siste innleveringen fra Department of Justice hevder The New York Times at Google er en "økonomisk koloss" og at selskapet har blokkert "muligheten til å velge på markedet", en avgjørelse som bare kan rettes opp hvis Google skulle "selge Chrome-nettleseren" og "gi en rival mulighet til å drive en betydelig inngangsport for å søke på internett".

I henhold til Android ønsker DOJ at Google tilpasser sin praksis for å fremme konkurranse, ellers vil det også bli beordret til å selge operativsystemet og gi opp sin store tilstedeværelse i mobil- og nettbrettområdet.

Det eneste området der justisdepartementet har trukket seg tilbake, er når det gjelder kunstig intelligens. Google blir ikke lenger presset til å droppe sine AI-investeringer, men at de må "varsle føderale og statlige myndigheter" før de foretar ytterligere investeringer i kategorien.

Google er som forventet lite imponert over disse nye kravene, og bemerker at de vil "skade USAs forbrukere, økonomi og nasjonale sikkerhet". Teknologigiganten ønsker å omgå disse kravene ved å legge rettslige begrensninger på avtalene de kan inngå, i stedet for bare å selge Chrome og kanskje til og med Android. En høring som skal avgjøre hvor effektive disse motforestillingene er, vil finne sted i april.