Det amerikanske militæret skal angivelig ved et uhell ha drept alle ombord på et sivilt medisinsk evakueringsfly i New Mexico
Et eksperimentelt GPS-forstyrringsvåpen ble testet i regionen og førte til slutt til at et sivilt fly styrtet.
Wired har publisert en ny, oppsiktsvekkende rapport som hevder at det amerikanske militæret var årsaken til et flykrasj med et sivilt fly i New Mexico-området tidligere i år.
Rapporten opplyser at det amerikanske militæret testet et eksperimentelt GPS-forstyrringsvåpensystem ved White Sands Missile Range, noe som påvirket et tomotors medisinsk evakueringsfly som ble styrt av og fraktet sivile, noe som førte til at flyets GPS-system sviktet og til slutt resulterte i en skjebnesvanger krasj
Det sies at våpentesten også forårsaket forstyrrelser på minst tre andre fly i nærheten, men når det gjelder flyet som styrtet, skjedde dette fordi det sviktende GPS-systemet ikke registrerte en fjellformasjon mellom flyet og landingsbanen – noe pilotene ikke kunne se på grunn av dårlig sikt og et overbelastet flykontrollsystem.
Rapporten hevder riktignok at besetningen på flyet ble advart om at det kunne oppstå GPS-forstyrrelser, men mangelen på beskyttende tiltak endte likevel med å føre til flere dødsfall.