Det amerikanske militæret skal angivelig ved et uhell ha drept alle ombord på et sivilt medisinsk evakueringsfly i New Mexico

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Wired har publisert en ny, oppsiktsvekkende rapport som hevder at det amerikanske militæret var årsaken til et flykrasj med et sivilt fly i New Mexico-området tidligere i år.

Rapporten opplyser at det amerikanske militæret testet et eksperimentelt GPS-forstyrringsvåpensystem ved White Sands Missile Range, noe som påvirket et tomotors medisinsk evakueringsfly som ble styrt av og fraktet sivile, noe som førte til at flyets GPS-system sviktet og til slutt resulterte i en skjebnesvanger krasj

Det sies at våpentesten også forårsaket forstyrrelser på minst tre andre fly i nærheten, men når det gjelder flyet som styrtet, skjedde dette fordi det sviktende GPS-systemet ikke registrerte en fjellformasjon mellom flyet og landingsbanen – noe pilotene ikke kunne se på grunn av dårlig sikt og et overbelastet flykontrollsystem.

Rapporten hevder riktignok at besetningen på flyet ble advart om at det kunne oppstå GPS-forstyrrelser, men mangelen på beskyttende tiltak endte likevel med å føre til flere dødsfall.