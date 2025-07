Det amerikanske Train to Busan-prosjektet er ikke en nyinnspilling - det blir produsert som sin egen historie

HQ

Den amerikanske versjonen av Train to Busan - som nå har fått tittelen The Last Train to New York - er fortsatt på sporet. Originalen fra 2016 fulgte som kjent en far og hans datter på en nervepirrende togtur til Busan, fullpakket med levende døde. Den ble raskt en internasjonal zombiesensasjon.

Nå er det bekreftet at det amerikanske prosjektet ikke er en nyinnspilling, men snarere sin egen originale historie, produsert av James Wan (The Conjuring-serien) sammen med manusforfatter Gary Dauberman. Wan fortalte Entertainment Weekly at ideen er å fortelle en lignende emosjonell historie, men fra et amerikansk perspektiv - ikke en scene-for-scene-kopi av originalen.

Wan fortalte Entertainment Weekly :

"Kreativt sett foregår den i samme verden som Train to Busan. Det skjer epidemisk rundt om i verden. Så hvis Train to Busan er denne spesielle delen av historien i Sør-Korea, vil vi at Train to New York skal være den som utspiller seg i Amerika. Alt ved den er veldig spennende. Jeg håper det kan bli noe av etter hvert. Men for å være ærlig er jeg ikke helt sikker på hvor det ligger akkurat nå."

Kort sagt: Dette er ikke en lat "vi gjør om den gode filmen din"-greie - det er mer en utvidelse av det samme universet. Så hvis du satte pris på originalens karakterer og intensitet, kan den amerikanske versjonen fortsatt levere. Bare ikke forvent en tvilling - det er mer som en fjern fetter.

Hva synes du - høres dette interessant ut?