Det ble brukt over 61 milliarder dollar på mobilspill i 2019

Selv om spillbransjen vokser hele tiden, og omsetter for mer og mer på tvers av samtlige plattformer, så er det mobilplattformen som har hatt størst vekst i løpet av de siste par årene, og det gjelder ikke bare i Kina og India, men også land i vesten.

Nå har Sensor Tower satt sammen en rapport av det mobile markedet i 2019, og her konkluderer de at det sammenlagt ble brukt over 61 milliarder dollar på mobilspill i løpet av året. Det betyr først og fremst at hele markedet har vokst med 12.8% sammenliknet med 2018.

Spill betyr enormt mye for både iOS- og Android-butikkene, da 68% av iOS-butikkenes totale omsetning kommer fra spill, og tallet er er enda større på Android, 84%. Spill som Pokémon Go, Fire Emblem Heroes, Mario Kart Tour og Call of Duty Mobile er de største suksessene, men Tencents Honor of Kings og PUBG Mobile har også sett stor vekst.

Sensor Tower forventer at disse tallene øker enda mer i 2020 takket være utbredelse av smarttelefonen, samt lanseringen av flere store mobilspill.

Spiller du mobilspill?