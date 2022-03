Det ble laget en kortere versjon av The Batman, men den fikk ikke like god respons fra testpublikum

HQ

The Batman har fått en kanonstart på kinoer verden over med mange gode anmeldelser. Mange mener imidlertid at den andre halvdelen av filmen er klart dårligere enn den første, samt at den er for lang.

Ifølge Deadline ble en betydelig kortere versjon vist for et utvalgt testpublikum, men deres respons på den var ikke like positiv som med den lengre versjonen vi fikk til slutt.

Har du sett The Batman ennå, og synes du den er for lang?