Det blir ganske lett å fange legendariske Pokémon i The Crown Tundra

Du ser på Annonser

Om du noensinne har spilt et Pokémon-spill, har du antakeligvis prøvd å fange legendariske pokémon med en Ultra Ball. Og det er ikke alltid så lett, for selv om Mewtwo eller Ho-oh blir forgiftet eller paralysert, er det ofte temmelig håpløst å få dem til å holde seg i ballen. Med mindre man har litt flaks da.

Men i den kommende Pokémon Sword/Shield-utvidelsen The Crown Tundra kommer du til å slippe å kaste utallige Ultra-baller uten hell. Det er nemlig 100% suksess-rate på legendariske pokémon ifølge Serebii.net. Dette gjelder dog sannsynligvis kun legendariske pokémon du møter i Dynamax Adventures, hvor du også må kjempe deg gjennom tre harde kamper for å i det hele tatt møte en legendarisk pokémon. De du møter utenfor blir nok like vanskelig som alltid å fange.

The Crown Tundra slippes nå på torsdag.