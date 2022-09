Det blir ikke noe DC FanDome i år

HQ

DC FanDome er vanligvis et arrangement der DC viser frem mange nye prosjekter. Det innebærer tonnevis av tegneserier, TV-serier, filmer og til og med spill og mye mer. Men i år blir det ingen DC FanDome.

Dette ble bekreftet overfor Popverse av en DC-talsperson som sa:

"With the return of in person events, Warner Bros. Discovery is excited to be able to engage with our fans live at numerous comic-cons around the world and will not be scheduling DC FanDome for 2022."

Dette betyr at vi bør kunne forvente store DC-kunngjøringer på andre arrangementer i år, men vi mistenker at det ikke vil være mye av det heller da Warner Bros. Discovery for tiden prøver å finne ut hvordan de kan forbedre kvaliteten på produksjonen blant annet ved å kansellere en rekke prosjekter. Forhåpentligvis kommer DC FanDome tilbake neste år i stedet.