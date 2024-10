Det blir ingen forveksling mellom Mat Reeves The Batman og den nye DCU Batman

HQ

Som du sikkert vet, har Matt Reeves sitt eget Batman-univers med The Batman-filmene og den pågående Penguin-serien. Tanken er imidlertid at det skal bli enda en Batman i det såkalte DCU, noe som åpner opp for noen potensielle sammenstøt og forvirring hvis begge disse Batman-ene skal kjempe mot de samme skurkene eller ha lignende historier.

Men dette er tilsynelatende ikke noe vi trenger å bekymre oss for. Da en fan spurte James Gunn om saken via Threads, svarte sistnevnte at Matt Reeves åpenbart rapporterer om planene hans fordi The Batman også er en del av DC Studios (som Gunn er sjef for). Derfor vil de koordinere og sørge for at det for eksempel ikke blir to filmer rundt samme tid der begge kjemper mot Poison Ivy.

The Batman - Part II kommer ut i oktober 2026 etter et års forsinkelse på grunn av Hollywood-streikene i fjor, men veldig lite er kjent om historien. Vi vet imidlertid at DCU-filmen med Batman heter The Brave and the Bold, og det er allerede bekreftet at i det minste noen medlemmer av den såkalte Bat-familien (Robin er en selvfølge, men kanskje får vi også møte figurer som Batgirl, Nightwing og Red Hood?) vil dukke opp.