Det blir ingen oppfølger til The Lego Batman Movie

Det var mange Lego-filmer der en stund etter den enorme suksessen til The Lego Movie, og hvem kan klandre Warner Bros.? Penger er fint! Men til tross for at gull nærmest regner ned fra himmelen i lommene deres ser det ut til at eventyret har kommet til en slutt. I det minste til en viss grad, ettersom den tiltenkte oppfølgeren til The Lego Batman Movie nå offisielt er i limbo. Lego har avsluttet samarbeidet med filmstudioet, og lar i stedet Universal overta lisensen.

Det er mildt sagt en skuffelse med tanke på at regissøren til og med hadde et manus klart, noe han fortalte oss litt mer om i et intervju for ikke så lenge siden da han sa følgende:

"Vi hadde et veldig morsomt manus med Dan Harmon og Michael Waldron, skrev en veldig morsom type Superfriends. Oppfølgeren ville vært en kvasi-Superfriends-film, og strukturen skulle være en slags Gudfaren II-type med Batman og Justice League som står overfor et moderne problem, Lex Luthor og OMAC, samtidig som det går tilbake til årsakene for at Batman og Justice League - og spesielt Supermann - har et dårlig forhold.

Den skulle utforske Superman og Batmans forhold på en helt annen måte enn du noen gang har sett det skildret, inkludert Supermans fremmedgjøring fra menneskeheten og hvor vanskelig det er å virkelig være venner, ekte venner, i årevis. Det skulle til slutt svare på spørsmålet: Hvordan blir dere supervenner. Og det skulle være en crossover med en stor franchise som bare kan skje i en LEGO-film.

Hva tenker du om dette? Vil du se noen andre franchiser få Lego-behandling?

Takk MovieWeb.com