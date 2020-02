Det blir kanskje ikke mikrotransaksjoner i Animal Crossing: New Horizons likevel

Nylig utga den amerikanske ESRB deres offisielle merking av det kommende Animal Crossing: New Horizons, og her var det dessverre et som nevnte "In-Game Purchases", som fikk oss til å tro at det ville være mikrotransaksjoner i det nye spillet.

Men noe tyder på at det ikke er tilfellet likevel, for som Nintendo Life kan rapportere, så har ESRB oppdatert deres merking av spillet, og har i den forbindelse faktisk fjernet det spesifikke merket som viser til mikrotransaksjoner. Det er nå ingen indikasjoner om at det er mikrotransaksjoner i spillet.

Spillet lanseres den 20. mars eksklusivt på Nintendo Switch, og er blant de siste store Switch-eksklusivene med konkrete lanseringsdatoer, da vi enda venter på at Nintendo setter igang en Direct.