Det blir mye enklere å dele skjermbilder og videoer på Nintendo Switch 2

Det har alltid vært litt av et problem å dele bilder og videoer som er tatt på Nintendo Switch ved hjelp av den dedikerte opptaksfunksjonen. Med mindre du har den rette teknologien og kan bruke opptakskort og lignende, har du for det meste vært henvist til å laste opp hvert bilde manuelt til en smarttelefon eller lignende ved å skanne en QR-kode, slik at du kan bestemme hva du vil gjøre med det ... Et annet alternativ er å ta ut SD-kortet og bruke en leser til å flytte filene til en PC eller bærbar PC. Uansett hvilket alternativ du velger, har det vært et problem i årevis. Dette ser ikke ut til å være tilfelle for Switch 2.

Som VGC har lagt merke til, har Bluesky -brukeren OatmealDome plukket opp og rapportert at en ny oppdatering som kommer til Switch -appen, vil gjøre det enklere for brukerne å dele bildene sine. Oppdateringen legger til muligheten til å laste opp videoer eller skjermbilder direkte til appen, og til og med automatisk hvis du vil at det skal være tilfelle.

Rapporten bemerker også at funksjonen støtter opplasting av opptil 100 filer om gangen, og at når en opplasting skjer, har du tilgang til hver fil i 30 dager før den slettes fra appen.

Det er ikke en like smidig funksjon som det Xbox muliggjør med sin skystøtte, men det er absolutt en enorm forbedring i forhold til hodepinen som for tiden plager Switch-brukere.