Det britiske militæret vil gå om bord i tankskip fra den russiske skyggeflåten

HQ

Storbritannia har gitt militæret tillatelse til å borde og arrestere oljetankere med tilknytning til Russland som mistenkes for å operere i den såkalte skyggeflåten.

Statsminister Keir Starmer sier at beslutningen er utformet for å forstyrre eksporten som bidrar til å finansiere Vladimir Putins krig i Ukraina.

"Vi går enda hardere til verks mot skyggeflåten hans", sier Starmer, og knytter beslutningen til stigende oljepriser og pågående globale spenninger.

Britiske myndigheter har sagt at fartøy som nekter å etterkomme kravene, kan bli bordet, og at det kan bli reist straffesak mot eiere og operatører for brudd på sanksjonene.

Russland har i stor grad benyttet seg av disse skipene for å omgå vestlige restriksjoner siden invasjonen av Ukraina i 2022, og Storbritannia anslår at de transporterer mesteparten av landets råoljeeksport.

Kunngjøringen kommer samtidig som europeiske land trapper opp innsatsen for å slå ned på nettverket, på grunn av bekymring for både sanksjonsunndragelse og miljørisiko.