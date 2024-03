Det britiske selskapet Radical Forge er det neste som varsler oppsigelser.

HQ

Nok en utvikler har kunngjort at de permitterer ansatte. Denne gangen er det det britiske selskapet Radical Forge (som holder til i Middlesbrough) som har sagt at de er tvunget til å si opp en "håndfull" ansatte og foreta en organisatorisk omstrukturering på grunn av det turbulente spillmarkedet.

Konkret skriver Radical Forge: "Vi har annonsert en omstrukturering i Radical Forge for å kunne fortsette driften i det nåværende utfordrende markedet. Dette betyr at det vil være en håndfull personer som ikke lenger har behov for sin rolle eller kompetanse i nåværende eller kommende prosjekter, og at kontraktene deres vil utløpe tidligere enn forventet. Disse tiltakene vil ikke påvirke leveransen av eksisterende prosjekter."

For øyeblikket utvikler Radical Forge Southfield , men tidligere har utvikleren levert Bright Paw, samtidig som han har vært med på å utvikle Sea of Thieves, Gang Beasts, Rust: Console Edition og Zombie Army 4.

Det er uklart nøyaktig hvor mange utviklere som har mistet jobben i forbindelse med disse oppsigelsene.