Det siste Call of Duty: Black Ops 6 Zombies-kartet kommer neste uke

Treyarch har holdt fansen på pinebenken lenge når det gjelder lanseringen av et nytt Call of Duty: Black Ops 6 Zombies -kart. Etter Shattered Veil i begynnelsen av april har vi nå ventet i nesten fire måneder på at det neste kartet skal debutere, men heldigvis er det nærmere enn det er lenger unna.

Utgivelsesdatoen for det siste Zombies -kartet som er planlagt for BOPS 6, kjent som Reckoning, er bekreftet, og det lanseres sammen med sesong 5 for spillet. Det vil debutere så snart som neste uke, 7. august, og det vil ta spillerne inn i et vitenskapelig kompleks for å hjelpe Richtofen og resten av gjengen med å endelig sette en stopper for Samantha Maxis nå som hun har rømt fra fangenskapet sitt.

Mens vi venter på faste detaljer om hva dette kartet vil inneholde, fortellingen det vil pakke ut via det lange påskeegget, og til og med de nye Wonder våpnene det vil introdusere, ser de nylige teaserne fra Treyarch ut til å antyde at det vil introdusere en ny fiende å overvinne, et Panzersoldat-lignende monster, men denne gangen tilsynelatende styrt av karakteren Klaus fra Mauer der Toten.

Forvent mer informasjon på Reckoning senere denne uken, ettersom Activision pleier å gi ut informasjon om en ny Call of Duty -sesong en uke før den kommer, så i dette tilfellet sannsynligvis torsdag 31. juli.