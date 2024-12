Det er 35 år siden The Simpsons' første episode ble sendt

Det er vanskelig å tro, men det er 35 år siden The Simpsons for første gang prydet skjermene våre med den uforglemmelige juleepisoden Simpsons Roasting On An Open Fire (17. desember 1989). Og hva er enda mer overraskende? Skaperen Matt Groening fortalte nylig om hvordan seriens originale debut nesten gikk opp i flammer.

HQ

Som rapportert av Metro, Groening åpnet opp om utfordringene i de tidlige dagene under hans opptreden på New York Comic-Con i oktober. Animasjonen til den opprinnelige første episoden var så dårlig at teamet måtte finne en løsning for å redde lanseringen. I siste liten bestemte de seg for å utsette premieren fra høsten 1989 til desember og heller lage en julespesial, og la den opprinnelige episoden på is til den kunne omarbeides.

Den skrinlagte episoden, Some Enchanted Evening - derBart og Lisa overlistet en farlig barnevakt - ble til slutt sendt som finalen på sesong én, og ga fansen et glimt av det som kunne ha vært seriens vanskelige start. Det er fascinerende å tenke på hvordan The Simpsons kunne ha blitt hvis den originale episoden hadde blitt sendt først. Et ekte "hva om"-øyeblikk for fans med lang fartstid.

Spol frem til i dag, og The Simpsons skriver fortsatt historie. Til ære for sitt 35-årsjubileum har serien nettopp sluppet sin aller første todelte spesial, C'Mon All Ye Faithful, som nå strømmes på Disney+. Den festlige episoden markerer også slutten på en æra, ettersom det er den siste stemmeprestasjonen til det mangeårige rollebesetningsmedlemmet Pamela Hayden, som brakte Milhouse Van Houten til liv i flere tiår.

Fra en trøblete start til å bli en kulturell institusjon, har The Simpsons virkelig stått tidens prøve. Men her er det egentlige spørsmålet: Hva er din absolutte favorittepisode av serien?