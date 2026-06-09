Det er drep eller bli drept i Ridley Scotts apokalypse-actionfilm The Dog Stars

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Denne sommeren er utrolig fullpakket med intense og spennende grunner til å dra til din lokale kino, og det blir bare travlere. 20th Century Studios har offisielt vist frem en full trailer for Ridley Scotts neste regissørprosjekt, en apokalypse-actionfilm kjent som « The Dog Stars ».

Filmen er basert på romanen med samme navn av forfatteren Peter Heller, og handler om en ung pilot som prøver å overleve i en grusom og nådeløs verden etter en stor katastrofe – en verden der vold og ondskap fører til oppblomstring av brutale grupper, og der de overlevende gjør sitt beste for å overleve til neste morgen. Filmen følger piloten når han drar ut fra en gård i håp om å finne en fungerende sivilisasjon et annet sted i verden.

Med Jacob Elordi i hovedrollen som piloten og med Josh Brolin, Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong og Guy Pearce i rollene, kommer « The Dog Stars » på kino allerede 28. august, og du kan se den nyeste traileren og synopsis for filmen nedenfor.

«Filmen forteller historien om Hig (Jacob Elordi), en ung pilot som sammen med en militær overlevelsesekspert, Bangley (Josh Brolin), har skapt seg en velfungerende, men isolert gård i en brutal postapokalyptisk verden. Men når Hig mottar en mystisk radiosending, drar han ut i det ukjente på jakt etter håpet og menneskeligheten han fortsatt tror eksisterer.»