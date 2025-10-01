Det er en mulighet for at Bloober Team blir kjøpt opp av en bransjegigant i fremtiden

HQ

Med tanke på den nylige massive oppkjøpsmeldingen rundt EA, har det blitt veldig klart at hvert eneste videospillselskap er åpent for oppkjøp hvis prisen er riktig. Så, med tanke på at en av de heteste skrekkutviklerne på markedet er Bloober Team, er det en fremtid, kanskje en nær en, der den polske utvikleren blir brakt inn i porteføljen til et større selskap?

Dette var et spørsmål som ble stilt til utvikleren under en telefonsamtale som ble rapportert av polske Stockwatch. Bloober ble spurt om det er noen sjanse for at de vil bli overtatt i fremtiden, kanskje til og med av Tencent, som den unnvikende "ledelsen" svarte følgende på (etter oversettelse).

"Mange aktører i bransjen er interessert i Bloober Team. Vi er foreløpig uavhengige, men vi utelukker ingenting."

Så selv om det ser ut til at Bloober Team vil fortsette å operere av egen vilje i overskuelig fremtid, er det en sjanse for at den til slutt kan bli kjøpt opp av en større hai.