Det er for øyeblikket ingen planer om å utvikle Shenmue 4

Shenmue 3 fikk mildt sagt lunkne anmeldelser, og ikke nok med det, spillet fullførte ikke den overordnede historien som fansen eller har ventet på i mange, mange år. I stedet la det opp til et fjerde kapittel, men det er ikke under aktiv utvikling i det hele tatt.

I et intervju med IGN forteller skaperen Yu Suzuki at det ikke er noen planer om å lage et fjerde spill i Shenmue-serien.

Han slo fast at selv om Shenmue-fans lett kunne glede seg over det tredje kapittelet, var det et vanskelig utgangspunkt for nye spillere, og at hvis han får lov til å lage et fjerde en dag, så vil han at det skal være et bedre utgangspunkt for dem.

Ønsker du deg mer Shenmue?