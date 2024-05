Det er for tiden 5 millioner mennesker som spiller Fallout hver dag

HQ

Da Amazons fantastiske Fallout-serie hadde premiere i forrige måned, skjøt interessen for spillene i været, noe vi har rapportert om flere ganger - og som nå har ført til en imponerende milepæl.

Den offisielle Fallout Instagram-kontoen har nå kunngjort at nok nye Vault Dwellers har blitt lagt til til at Fallout 76 har nådd milepælen på 20 millioner spillere. En Variety-artikkel avslører også at spillengasjementet har økt med forbløffende 600%, noe som bringer det totale antallet mennesker som spiller Fallout til rundt fem millioner - hver dag.

Bethesda-veteranen og Fallout-guruen Todd Howard (som også var utøvende produsent for TV-serien) kommenterer at han aldri har sett noe lignende:

"Avhengig av hvilket Fallout-spill det er snakk om, ser vi en 4-6 ganger så stor økning i antall daglige spillere, noe jeg aldri har sett maken til i løpet av de 30 årene jeg har holdt på med dette."

Imponerende og velfortjent. Sesong to av TV-serien er allerede bekreftet, så vi antar at den store interessen for Fallout vil fortsette i lang tid, til tross for at det ikke ser ut til å være noe spill på vei i overskuelig fremtid.