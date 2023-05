Det er fortsatt håp for Star Wars: KOTOR Remake

HQ

Etter at det i fjor ble rapportert at utviklingen av Star Wars: Knights of the Old Republic Remake hadde blitt flyttet til et annet studio, forventet vi ikke å se det med det første. Men nylig har bransjeinsider Jeff Grubb uttalt at han ikke ville bli overrasket om vi aldri fikk se spillet.

Takket være en fersk rapport fra Embracer Group har vi imidlertid et lite håp om at spillet fortsatt kan være i arbeid. Prosjektet er nå oppført under aktiv utvikling i underoverskriften "Announced PC/Console Releases as of May 24, 2023".

Det er svært sparsomt med detaljer, og vi vet ikke engang hvilket studio som står bak KOTOR-remaken, men som vi fikk vite i fjor, kan det godt hende at Saber Interactive står bak. 2025 er ment å være tidspunktet vi tidligst kan få spillet, så ikke forvent å høre mye om det med det første.

Takk, PC Gamer.