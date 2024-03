Det er ikke mennesker som står i fokus i Godzilla x Kong: The New Empire

HQ

Det finnes ikke noe verre enn å se en monsterfilm og måtte bruke mesteparten av filmens spilletid på å late som om man bryr seg om mennesker når man bare vil se en stor ape eller øgle knuse bygninger og slåss mot andre monstre.

Heldigvis ser det ut til at fokuset i den kommende Godzilla x Kong: The New Empire kommer til å ligge på monstrene i stedet for menneskene. "We're just the sideshow," <em>sa skuespiller Dan Stevens på spørsmål om hvem som er filmens stjerner.

Regissør Adam Wingard fortalte at beslutningen om å fokusere på monstrene i stor grad er for å tilfredsstille sin indre 10-åring. <em>"Hele drivkraften jeg hadde for meg selv som filmskaper da jeg laget denne filmen, var å prøve å appellere til den indre 10-åringen i meg", <em>sa han til South China Morning Post. <em>"Fordi det var det som var min innledning til hele greia, tror jeg at jeg fortsatt sikter mot den gutten og prøver å gi ham en god opplevelse."

Selvfølgelig kan en Godzilla-film med fokus på mennesker være vellykket. Ta en titt på Godzilla: Minus One, for eksempel, men når det kommer til en skikkelig popcorn-slurpende blockbuster, kan traumet legges til side så vi kan se Godzilla bli Super Saiyan, tusen takk.