Det er ikke noe singleplayer-innhold under utvikling til Halo Infinite

Undertegnede elsket virkelig Halo Infinite -kampanjen som brakte tilbake mye av det jeg digger med Halo, samtidig som den utvidet konseptet på nye og interessante måter. Men det var likevel et par ting jeg savnet, som flere forskjellige biomer.

Og dessverre ser det ut til at vi må lære oss å leve uten det i fremtiden også. I et intervju med podcasten Kinda Funny Xcast avslørte Halo Community Director Brian Jarrad at det ikke er noe under utvikling, noe som selvsagt betyr at vi ikke skal forvente noe:

"Jeg skal være ærlig, vi har ingenting å kunngjøre i dag når det gjelder kampanjeinnhold for Infinite. Jeg vil til og med gå et skritt videre og si at akkurat nå er det ikke noe som er under utvikling på den fronten."

Jarrad forklarte også at 343 Industries for et år siden bestemte seg for kun å fokusere på flerspiller:

"Vi tok avgjørelsen for litt over et år siden om å virkelig satse på å forbedre flerspillerproduktet."

Hadde du fortsatt håpet at vi etter hvert ville få mer Halo Infinite singleplayer-innhold, eller var dette den riktige avgjørelsen fra studioet, siden det betyr mer fokus på flerspiller (og muligens singleplayer i det neste spillet i serien)?

Takk til Pure Xbox