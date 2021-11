Det er ikke over ennå, nytt Wii U-spill annonsert

HQ

Switch er nå fire og et halvt år gammel, men det betyr ikke at dens mindre suksessfulle storebror Wii U har sluttet å få kjærlighet. Det viser seg nemlig at konsollen får et helt nytt 2D-plattformspill som heter Captain U. Det slippes for å feire niårsjubileet til Wii U, og kommer til å selges for bare $2,99.

Captain U byr å ni "utfordrende nivåer" og kan spilles via både TV og Wii U GamePad. Her spiller du som den titulære hovedpersonen som er på en reise for å redde en forsvunnet prinsesse (høres kjent ut). Plattformeventyret er ganske så likt Super Mario Bros. 2 fra NES, men her bruker du "unique powers" og kaster heller ikke neper.

Bruker du fortsatt Wii U?

