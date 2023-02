Det er ingen ende i sikte for The Mandalorian

HQ

Med den tredje sesongen av The Mandalorian som kommer denne uken på Disney+, serieforfatter, produsent og sporadisk regissør, har Jon Favreau nylig vært involvert i alle slags pressejunketter, og i ånden av dette, under et intervju med Total Film, berørte han hva planene er for seriens finale - som det ikke er noen av ennå.

På spørsmål om vi kommer til et endepunkt for serien, uttalte Favreau:

" Nei, det gjør jeg ikke - jeg tror det fine med dette er at det er et midtkapittel i en mye større historie. Og selv om vi vil ha oppløsning over tid med disse karakterene, tror jeg at hvordan disse karakterene passer inn i større omfang og skala, men det er ikke som det er en finale som vi bygger til at jeg har i tankene. Tvert imot, jeg elsker at disse historiene skal fortsette og fortsette. Og så kan disse karakterene potensielt være med oss en stund, og jeg elsker virkelig å fortelle historier i stemmen deres, og jeg elsker måten eventyrene utfolder seg på, og jeg ser frem til å gjøre mye mer.

Lang historie kort, hvis du ser Mando og Grogu rive opp galaksen er syltetøyet ditt, kan du forvente mye mer av denne typen handling i fremtiden.