Det er ingen planer om å gjøre Final Fantasy XIV gratis å spille

Stadig flere store spill går over til free-to-play i disse dager, med betalingsmodeller som handler mer om kosmetiske gadgets og battle passes enn gode, gammeldagse utvidelser og månedsavgifter. Se for eksempel på nettrollespillet Genshin Impact, som tjener enorme summer på nettopp dette.

I et nytt intervju med Eurogamer forsikrer imidlertid spilldirektør Naoki Yoshida at dette ikke er en trend som er planlagt implementert i storsuksessen Final Fantasy XIV, men at prøveperioden sannsynligvis vil utvides og bli lengre, slik at nysgjerrige spillere ikke ved et uhell kjøper noe de ikke liker:

"Jeg tror den gratis prøveperioden vil fortsette å bli utvidet, men vi har ingen planer om å gjøre selve klienten gratis for øyeblikket [...] Siden det er investert enormt mye tid og penger i utvidelsespakkene, er inntektene fra salg av selve utvidelsespakken fortsatt svært viktige for å kunne fortsette å lage utvidelser i denne skalaen. Vi vil hele tiden sikte mot det beste også på forretningssiden, slik at vi kan fortsette å lage mye innhold som vi kan glede oss over."

Neste års Dawntrail-utvidelse blir startskuddet for versjon 7.0 av Final Fantasy XIV, som ikke bare bringer med seg nytt historieinnhold, men også et nytt, grafisk oppdatert utseende - den første siden relanseringen av spillet for ti år siden.