Det er ingen planer om at Marvel Rivals skal innføre en rollekø

Siden lanseringen av Marvel Rivals har millioner av spillere opplevd at lagkameratene deres til tider svikter dem litt, ved å ikke velge nok fortropper eller strateger til å skape et balansert lag. Dette skjer ikke hele tiden, men det har skjedd ofte nok til at fellesskapet har diskutert et system med rollekøer.

I følge et nylig intervju med Metro UK, spilldirektør Guangyun Chen, er det imidlertid ingen planer om at et slikt system skal implementeres akkurat nå. "Ja, så vi skjønner helt at samfunnet diskuterer rollelås og rollekø. I kjernen handler det egentlig om spillbalansen, " sa Chen. "Så det vi ønsker å tilby er flere oppstillings- eller flere lagkonkurransemuligheter gjennom heltedesignet vårt og vår team-up-mekaniker. Så vi vil ta litt mer av en Marvel-inspirert tilnærming."

"Det handler om å gi spillerne frihet til å eksperimentere og finne sine unike strategier, slik vi har sett i mange spill og strømmer. Etter lanseringen har folk utforsket en ubegrenset mengde lagsammensetninger, og vi er spente på hva som kommer, vi tror at ingen rollekø vil føre til en rikere spillopplevelse for alle."

Selv om rollekø kan sikre at det alltid er den samme lagsammensetningen når du spiller, fjerner det spillerens frihet noe, og løser ikke nødvendigvis problemet, ettersom noen mennesker - selv når de blir tvunget inn i roller, ikke nødvendigvis vil spille disse rollene riktig.

Synes du Marvel Rivals bør legge til et rollekø-system?