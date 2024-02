Det er ingen planer om en oppfølger til Rainbow Six: Siege

HQ

Hvis du har sett den siste tidens trend med at enkelte live service-spill har fått oppfølgere og deretter tilsynelatende har mislykkes i landingen, og lurer på om Ubisoft noen gang vil prøve noe lignende med Rainbow Six: Siege, har vi gode nyheter til deg.

I en tale på Six Invitational 2024 i Sao Paulo i helgen sa spillets kreative leder, Alexander Karpazis, at Siege ikke trenger en oppfølger, at spillmotoren er sterk og godt i stand til å fortsette å utvide tittelen, og at han ikke ser noen fordel i å forsøke det andre spill har mislyktes med ved å se på en oppfølger.

Som transkribert av PC Gamer: "Ideen om å bytte motor til noe som kan være hyllevare, svarer rett og slett ikke til behovene til et virkelig konkurransedyktig og krevende spill som Siege.

"Jeg skal ikke nevne noen navn, men du ser spill som har fått oppfølgere, og som bare mister ballen fullstendig fordi de må gjøre om hver eneste ting de gjorde i det første spillet. Det kan være veldig frustrerende og kostbart, og til syvende og sist gir det deg ikke engang noe som var en fordel. Hvis du vet hva du har til å begynne med og bygger det opp, er det der vi ser suksess. Og det er der vi vet at vi kan ta Siege inn i fremtiden."

Karpazis kommenterte også hvordan Ubisoft har tenkt å unngå å måtte utvikle en oppfølger. "Jeg kan trygt si at vi sannsynligvis har en av de beste motorene i verden når det gjelder live PvP-skytespill. Teamet er utrolig, og vi har et stort team som hver eneste måned forbedrer måten vi kan levere innhold på, raskere, mer robust og mer stabilt, forhåpentligvis så mye som mulig. Vi vet virkelig at dette er et spill som kan vare evig med de menneskene, talentene og verktøyene vi har i dag."

Synes du det er en god idé å holde seg til den nåværende Siege -motoren og plattformen, eller tror du at spillet ville hatt godt av å gå over til en oppfølger som kjører på en forbedret motor?