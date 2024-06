Det er interesse for en Elden Ring -film, ifølge Hidetaka Miyazaki

HQ

Elden Ring har solgt titalls millioner eksemplarer siden lanseringen i februar 2022, og i en tid der det ser ut til at videospillfilmer raskt kommer til å erstatte gapet etter de konstante superheltfilmene, overrasker det ingen at det er interesse for FromSoftwares mest suksessrike spill til dags dato.

I en samtale med The Guardian (takk, VGC) snakket FromSoftwares president Hidetaka Miyazaki om sjansene for at det blir en Elden Ring film. "Jeg ser ingen grunn til å nekte en annen tolkning eller tilpasning av Elden Ring, for eksempel en film," sa han.

"Men jeg tror ikke jeg selv, eller From Software, har kunnskapen eller evnen til å produsere noe i et annet medium. Så det er der en veldig sterk partner ville komme inn i bildet," fortsatte han. "Vi må bygge opp mye tillit og enighet om hva det enn er vi prøver å oppnå, men det er helt sikkert interesse for det."

FromSoftware samarbeidet med forfatteren George R.R. Martin for å gi liv til verdenen i Elden Ring, så det er mulig han kan komme tilbake for å hjelpe til med å oversette den til film, men hvis denne redaktøren kan kaste sin mening i ringen, vil jeg si at en Elden Ring -film har stor sjanse for å ende opp katastrofalt, rett og slett fordi mye av spillet er avhengig av sitt medium. Spilleren må oppleve historien selv, noe som ikke akkurat lar seg oversette til en film.

Tror du Elden Ring ville fungert som film?